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Erdoğan davet etmişti: Prens Selman, Türkiye’ye geliyor


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, enerji ve dış ticaret konularını görüşmek üzere aralarında Türkiye’nin bulunduğu bölge ülkelerini ziyaret edecek.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın da olumlu görüşünün ardından, Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.


Muhalefet kararı, Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını söyleyerek eleştirmişti. Ayrıca rezervleri eriyen Merkez Bankası’nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan’ın da yer almasına ayrı bir parantez açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu devirden üç hafta sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetlisi olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti.

Erdoğan daha önce iktidar yetkililerince Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la da görüşüp kucaklaşmıştı.

Bloomberg dün Erdoğan’ın veliaht prensi Türkiye’ye davet ettiğini yazmıştı. Reuters’ın haberine göre veliaht prens Türkiye’ye geliyor.

Ülkenin fiili yöneticisi olan olan Muhammed bin Selman’ın ziyaret planları hakkında bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre ziyaretlerde bölgesel konular ele alınacak ve enerji ile ticaret alanında anlaşmalar imzalanacak.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, “Görüşülecek konular arasında ticaret, bölgedeki gelişmeler, muhtemel (döviz) swap anlaşması ve yatırım ile enerji projeleri bulunuyor” dedi.

Ziyaret programında yer alan diğer ülkeler arasında Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, Ürdün ve Mısır bulunuyor.

Kaynakların verdiği bilgiye veliaht prensin ziyaret takvimi henüz net olarak belirlenmedi. İki kaynak ziyaretlerin haziran başında başlayabileceğini söyledi.

Ziyaretler, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda devlet yetkilileri tarafından öldürülmesinin ardından Muhammed bin Selman’ın bölge ülkelerine yaptığı ilk ziyaret olacak.

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