Kaşıkçı davasının devrinden üç hafta sonra Erdoğan Suudi Arabistan’da

İstanbul’da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devrinden üç hafta sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.

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Türkiye, 7 Nisan’da Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada yargılamayı durdurarak dosyayı Suudi Arabistan’a devretmişti. Muhalefet adımın Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti.

Rezervleri eriyen Merkez Bankası’nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan da var.

Erdoğan ziyaretinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeği de yedi.

Cumhurbaşkanı daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. pic.twitter.com/yzbCaF1Eub — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 28, 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de önceki gün Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan’la çevrimiçi toplantı düzenlemiş, ekonomi ticaret ve yatırımla ilgili konular değerlendirilmişti.