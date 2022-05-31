Cezası onanmıştı: Canan Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri’ye gidiyor

Yargıtay’ın cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün İstanbul adliyesine giderek infaz için başvurdu. Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na gittiği bildirildi.

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Yargıtay, Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu.

Verilen cezadan koşullu salıverilme süresi çıkarıldığında yatar süresi iki yıl beş ay 25 güne denk düşüyor.

Ceza üç yıl veya daha az süreli olduğundan yasa gereği Kaftancıoğlu hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanması gerekiyor.