CHP’li Başarır’a göre Yargıtay Kaftancıoğlu kararında ‘zamanaşımı hesabı’ yaptı

ALTAN SANCAR

CHP’nin hukukçu kurmaylarından Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay’ın CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ilişkin kararında ‘zamanaşımı hesabı’ yaptığını öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Yargıtay, Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu.

Kaftancıoğlu’nun onanan cezaları arasında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ de vardı. Yerel mahkeme, CHP’li yöneticiye bu suçtan iki yıl dört ay hapis cezası vermişti.

Ancak Yargıtay bu cezayı bir yıl dokuz aya indirerek onamıştı.

‘Zamanaşımından korktular’

Diken’e konuşan CHP’li Başarır, Yargıtay kararının ‘siyasi bir telaşla aceleye getirildiğini’ söyledi.

Başarır, Kaftancıoğlu’na ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla verilen cezanın Yargıtay kararıyla bir yıl dokuz aya indirildiğini anımsatarak şunları kaydetti: “Yargıtay cezayı iki yılın altına indiriyor. Burada yapılması gereken, erteleme için yeniden değerlendirme amacıyla yerel mahkemeye gönderilmesi. Ama Yargıtay bunu yapmıyor ve bu şekilde onaylıyor. Oysa iki yılın altında olduğu için bu dosyanın yerel mahkemeye gitmesi gerek. Neden göndermediler? Çünkü zamanaşımından korktular. Dosya yerel mahkemeye gitseydi belki de zamanaşımı olacaktı. 2010 yılından bu yana yargı giderek siyasallaştı ve artık verdikleri kararlar siyasi oldu. Ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum: Bu yargıçların verdiği kararları tanımıyorum, bu kararları tanımamamız gerekir. Siyasallaşmış ve iktidarın aparatı olmuş yargının kararlarını tanımanın bir anlamı yoktur.”

‘Karar komedi’

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ve İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak ise kararın siyasi olduğunun altını çizdi.

Kararla hukuk devletinin yok olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Toprak, 10 yıl önce atılan bir tweet’le Kaftancıoğlu’na ceza verildiğini hatırlatarak, onama kararının iktidarın CHP’den ürktüğünün kanıtı olduğuna vurgu yaptı.

Hukukçuların kararı değerlendirdiğini dile getiren Toprak, yaşananları ‘komedi’ olarak nitelendirerek “Kendi içine kapanan bir Türkiye istiyorlar ve biz bunu kabul etmiyoruz. Yakın zamanda sandık önümüzde geldiğinde de bunların tamamı değişecek” dedi.

‘Demokrasiye darbe’

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kararın yargının siyasallaşmasının kanıtı olduğuna dikkat çekti.

Kaya şunları kaydetti: “Bu karar, demokrasiye vurulmuş bir darbedir. İl başkanımız bugüne kadar demokrasi mücadelesinde emeği büyük olan arkadaşlarımızdan biridir. Bir CHP’liye ya da bir başka muhalife bu süreçte ceza verilmesi teslim alınmış yargıçların bir marifetidir. Bugüne kadar bekletilmiş ve bugün açıklanmış kararın iyi niyetli olması mümkün değildir. Yıllar önce atılan bir tweet’le ilgili bir ceza veriliyor. İl başkanımız ne yapmış? Ülkenin hangi kaynağını soymuş? Açık ve net biçimde Türkiye’nin gündemini değiştirmek, Millet İttifakı’nı parçalamak amacıyla yapılmış bir hamle.

Muhalefete gözdağı vermek istiyorlar. Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır, bunun karşısında tüm demokrasi taraftarları birlikte mücadele etmelidir. Hep birlikte mücadele ederek güçlü bir tepki koymalıyız. Gezi’de alınan karar bize bunun işaretini vermişti. Peş peşe bu tür kararlar veriliyor, buna güçlü bir çıkışla herkes cevap vermelidir. Bu ceza, sıradan bir ceza değildir. Unutmayalım ki Türkiye seçim sürecine girmiştir. Hiçbir hamle ise seçimde kaybetmelerinin önüne geçemeyecek.”