Tweet’leri nedeniyle hapis cezası alan Kaftancıoğlu’na Twitter’da destek yağdı

Sosyal medyada, Yargıtay’ın hakkındaki üç hapis cezasını onayıp ikisini bozduğu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek yağdı.
İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018’de başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle suçlanmıştı.
Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanlığına 13 Ocak 2018’de seçilmişti.
Paylaşımları nedeniyle Kaftancıoğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası verilmişti.
İstinaf mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından ceza Yargıtay’a taşınmıştı.
Yargıtay bugün Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onadı, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozdu.
Karar sonrası başta partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanlığına çağırdığı CHP’li vekiller olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi.