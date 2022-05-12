Tweet’leri nedeniyle hapis cezası alan Kaftancıoğlu’na Twitter’da destek yağdı

Sosyal medyada, Yargıtay’ın hakkındaki üç hapis cezasını onayıp ikisini bozduğu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek yağdı.

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İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018’de başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle suçlanmıştı.

Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanlığına 13 Ocak 2018’de seçilmişti.

Paylaşımları nedeniyle Kaftancıoğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

İstinaf mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından ceza Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay bugün Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onadı, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozdu.

Karar sonrası başta partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanlığına çağırdığı CHP’li vekiller olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen “cezayla” ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ve dayanışma duygularımızı ilettim.



Saray saldırılarına karşı yanlarında olacağız ve omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. — Erkan BAŞ (@erkbas) May 12, 2022

Saray talimatıyla verilen hukuksuz bu karara karşı İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız.



Yargının üzerinden siyasetin gölgesini tamamen kaldırana kadar hak, hukuk, adalet yolunda daha çok çalışacağız, daha güçlü olacağız.#CananKaftancıoğluYalnızDeğildir https://t.co/Pdjb3t5YdB — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 12, 2022

Sn. @Canan_Kaftanci'ya verilen cezalar ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir.



Elbet bu devran dönecek. Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün galip geleceği günler yakın. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 12, 2022

Türkiye’de yargı tüm kurumlarıyla iflas etmiştir!



Bizler seni bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz! @Canan_Kaftanci #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir pic.twitter.com/tD9LdmXtm8 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 12, 2022

Saray talimat verdi, yargı topuk selamıyla uyguladı. İstanbul seçiminin rövanşını almaya çalışıyorlar. Birlikte kazandık, birlikte mücadele edeceğiz! https://t.co/wFo0hyKomm — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 12, 2022

İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ne hukuki ne de vicdanidir, tamamen siyasidir. Bu başta muhalifler olmak üzere halka gözdağı vermeye yönelik bir karardır. Ama şunu kimse unutmasın hiçbir CHP’li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek…@Canan_Kaftanci — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) May 12, 2022

Canan Kaftancıoğlu çalışkanlığıyla, örgütlü mücadeleye olan inancıyla ve ilkeleriyle bu ülkenin yüz akıdır. Yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum. Yalnız değilsin @Canan_Kaftanci https://t.co/VIeXT1BXRd — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) May 12, 2022

İstanbul İl Başkanımız @Canan_Kaftanci hakkında verilen kararın hukukla ilgisi olmadığını 83 milyon biliyor. İktidarın yargıyı araçsallaştırmasına yeni bir örnektir. Ne yapsalar boş. Adalet mücadelesi dalga dalga büyüyecek, AKP gidecek Türkiye’ye adalet ve özgürlük gelecek! — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) May 12, 2022

İstanbul İl Başkanımız sayın Canan Kaftancıoğlu, saray tarafından susturulmak istenmektedir. Hukuku siyasetin sopası haline getirenler unutmasın ki, halktan büyük güç yoktur! Korkmuyoruz, yılmayacağız, susmayacağız!! @Canan_Kaftanci — Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) May 12, 2022

Bu karar hukuksuzdur. Siyaseten yenemediğini masa başında cezalandırma operasyonudur. Tüm kadrolarımızla İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız @Canan_Kaftanci https://t.co/z1ywKRnMF2 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 12, 2022

Lanet olsun siyasetinize de adaletinize de yargınıza da!

Ortak mücadelemizle adalet ve demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 12, 2022

Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza, hukuki de vicdani de değildir. https://t.co/ejqBZoSpLz — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 12, 2022

Türkiye işgal altında, beklenen malumu ilan ettiler. Buraya geleceği açıktı! — Erk Acarer (@eacarer) May 12, 2022

“Ey sen ne güzelsin kavgamızın şehri



İstanbul



Boşuna çekilmedi bunca acılar



Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi

⁰İstanbul



Haramilerin saltanatını yıkacağız

⁰Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul ⁰⁰Sen bize layıksın bizde sana İstanbul…” — İlhan Taşcı (@ilhantasci) May 12, 2022

İktidar elindeki ceza ve yasak sopasını tüm muhaliflere sallıyor.Bu kötücül iktidarın neler yapabileceğini biliyoruz. Ortaklaşmayı başarmış bir muhalefetin neler yapabileceğini gösterme sırası ise bizde! #CananKaftancıoğlu yalnız değildir. — özlem teke (@zlemteke20) May 12, 2022

Canan Kaftancıoğlu’nun

8-9 yıl önce attığı tweetlerden dolayı hapis cezası vererek, siyasi hayatını sona erdirmeye çalışanlara soralım…



Aynı dönemde AKP’li siyasilerin attığı tweetler ne olacak? Çoğu FETÖ, PKK, Öcalan güzellemeleri ile dolu…@Canan_Kaftanci @herkesicinCHP — Sedef Kabaş (@SedefKabas) May 12, 2022