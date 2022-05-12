Kılıçdaroğlu’ndan vekillere çağrı: İstanbul il binamıza doğru yola çıkın

Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki üç hapis cezasını onayıp ikisini bozmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm CHP’li vekillere seslendi: “Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.”

Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2022

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 2018’de başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle suçlanmıştı.

Paylaşımları nedeniyle Kaftancıoğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

İstinaf mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından ceza Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay da hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamıştı.