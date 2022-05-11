Kaftancıoğlu dosyası Yargıtay’da kafaları karıştırmış: AKP için kaygılanmışlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun tutuklanmasını talep eden dosyanın Yargıtay’da tartışmalara yol açtığı bildirildi.

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Paylaşımları nedeniyle Kaftancıoğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

İstinaf mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından ceza Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay başsavcılığı, Kaftancıoğlu hakkında beş ayrı suçtan verilen hapis cezasının ‘silahlı terör örgütü propagandası’ suçundan bozulmasını, dört suçtan verilen hapis cezasınınsa onanarak, sekiz yıl iki ay 20 gün hapisle cezalandırılmasını istemişti. Bu da Kaftancıoğlu’nun hapis yatmasını gündeme getirmişti.

Kaftancıoğlu’nun dava dosyasındaki ‘delillerden’ birisi de 10 yıl önceki sosyal medya paylaşımıydı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Kaftancıoğlu’nun yargılama süreciyle ilgili olarak Yargıtay’da farklı görüşlerin tartışıldığını söyledi

Buna göre Yargıtay’da dosyanın ‘cezayla sonuçlandırılmasını’ isteyenler olduğu kadar ‘uyutulmasını ve hatta bozulmasını’ savunanların da bulurken, bazı Yargıtay üyeleri, ’10 yıl önceki paylaşımlardan verilecek hapis kararının olası sonuçlarından endişe ediyor’.

Yazıya göre Yargıtay’da “Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar” diye düşünenler de var.

Şık da ‘komplo teorisi’ olarak söylemişti

‘Bir komplo teorisi’ olarak İstanbul Büyüşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyaset yasağı gelebileceğini belirten Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık, Kaftancıoğlu’nun da tutuklanabileceğini söylemişti: ”İmamoğlu’nun İBB başkanı seçilmesinde en çok emeği olan (CHP İstanbul il başkanı) Canan Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar. Toplumsal muhalefeti hedef alan başka torba davalar gelecek. Bu komplo teorileri gerçek olursa kim şaşırır?”