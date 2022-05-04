TİP’li Ahmet Şık: Erdoğan kırılmaya oynuyor, HDP kapatılacak

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kürt seçmende kırılma yaratmaya çalıştığını bu yüzden de HDP’nin kapatılacağını söyledi.

Şık, ”Komplo teorisi olarak söylüyorum ama bu işin varacağı yer açık; İmamoğlu’na siyaset yasağı getirip en büyük rakiplerden birini ekarte edecekler” dedi.

7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Yargıtay başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi AYM 21 Haziran 2021’de kabul etmişti. İddianamede partinin kapatılmasının dışında 451 HDP’li hakkında siyasi yasak isteniyor.

HDP, savunmasını 19 Nisan’da mahkemeye sunmuştu. Diken’e konuşan kaynaklar, kapatılması durumunda HDP’nin, çatısı altında seçime gireceği partiler arasında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (YSGP) adının ön plana çıktığını söylemişti.

Artı Gerçek’ten İrfan Aktan’a konuşan Ahmet Şık, Rawest Araştırma’nın ‘Kürtlerde Değerler ve Tutumlar Algısı’ raporundaki ‘partim kapatılırsa oy vermem’ diyen yurttaş sayısının yüksekliğine dikkat çekerek şunları söyledi: ”Erdoğan’ın da HDP’yi kapatarak yapmaya çalıştığı şey bu. Elbette ki HDP’nin halen ‘biz girmiyorsak şu seçmene oy verin’ ya da ‘biz şu partiyle giriyoruz’ dediğinde orayı konsolide edebilecek bir gücü var ama Kürt yurttaşta yaratacağı kırılmaya oynuyor Erdoğan. Eğer o araştırma doğru söylüyorsa binlerce insanın sandığa gitmemesi üzerine kurgulanmış bir plan var orada.”

‘İmamoğlu’nu ekarte edecekler’

Şık, Gezi davasında verilen kararın yeni siyasi hamlelerin bir parçası olarak mı kurgulandığı sorusuna şöyle yanıt verdi: ”Komplo teorisine kaçabilir ama anket şirketleri Erdoğan’ın en ciddi rakiplerinden birinin Ekrem İmamoğlu olduğunu gösteriyor. Şimdi ‘Kandil’in dağ kadrolarını işe aldı’ diyerek İmamoğlu’nu suçluyorlar. Oysa ismi geçen kişinin daha önce AKP’li belediyelerle iş yaptığını, sabıka kaydının olmadığını, pekâlâ başka bir yerde gözaltına alınabilecekken belediyeye girmesi beklenerek bu işlemin yapıldığını görüyoruz. Keza YSK üyelerine karşı söylediği sözler üzerinden İmamoğlu’na dava açılıyor.

Bir komplo teorisi olarak söylüyorum ama bu işin varacağı yer açık; İmamoğlu’na siyaset yasağı getirip en büyük rakiplerden birini ekarte edecekler. İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinde en çok emeği olan Canan Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar. Gezi davasında mahkûmiyet verilen karar ile haklarında yine Gülen cemaati kadrolarınca hazırlanmış ve elde tutulan dosyaların şüphelileri sanık haline getirilip tutuklanacak. Toplumsal muhalefeti hedef alan başka torba davalar gelecek. Bu komplo teorileri gerçek olursa kim şaşırır?”