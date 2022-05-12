Yargıtay, Kaftancıoğlu’nun aldığı üç cezayı onadı, iki cezayı bozdu

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onadı, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozdu.

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İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018’de başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle suçlanmıştı.

Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanlığına 13 Ocak 2018’de seçilmişti.

Kaftancıoğlu, bu kapsamda ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıl altı ay, ‘kamu görevlisine alenen hakaret etme’ suçundan bir yıl altı ay 20 gün, ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret etme’ suçundan iki yıl dört ay, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak’ suçundan bir yıl sekiz ay, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundansa iki yıl sekiz ay hapis cezası almıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi de bu kararı onayınca dosya Yargıtay’a taşınmıştı.

Delil kabul edilen bazı paylaşımların Kaftancıoğlu’na ait olmadığı ortaya çıkmıştı.

Kısmen onama, kısmen bozma

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 10 Mayıs’taki kararında Kaftancıoğlu’na üç suçtan verilen cezayı onarken, iki suçtan verilen hapis cezasını bozdu.

Buna göre, Kaftancıoğlu’na ‘kamu görevlisine alenen hakaret etme’ suçundan verilen bir yıl altı ay 20 gün ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçlarından verilen bir yıl sekiz ay hapis cezalarını onandı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu’na ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret etme’ suçundan verilen iki yıl dört aylık hapis cezasınıysa bir yıl dokuz aya indirdi ve ‘düzeltilerek onanmasına’ hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu’nun toplam üç ayrı suçtan aldığı dört yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onandı.

Sakine Cansız paylaşımına ceza bozuldu

Yargıtay, Kaftancıoğlu’na ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlarından verilen toplam dört yıl iki aylık hapis cezasını bozdu.

Kararda, Kaftancıoğlu’nun Sakine Cansız paylaşımının ‘terör örgütü propagandası’ suçunu oluşturmayacağı belirtildi.

Kaftancıoğlu’nun PKK’nın kurucularından Sakine Cansız’ın öldürülmesinden sonra şu tweet’i atmıştı: “‘İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti.”

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan verilen cezaya ilişkin bozma gerekçesinde ise Kaftancıoğlu’nun ‘muhalif kimliğiyle bilindiği’ vurgulandı.

Esas itibariyle ‘objektif ve tarafsızlıktan uzak, incitici, saygınlığı zedeleyici, rahatsız edici’ sözlerinin suçun unsuru olan açık ve yakın tehlike hususu da nazara alındığında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçu’nu oluşturmayacağı söylendi.

Milletvekili seçilemeyecek

Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre ‘taksirli suçlar hariç, toplam bir yIl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar’ miletvekili seçilemiyor. Bu maddeye göre Kaftancıoğlu milletvekili seçilemeyecek.

Kaftancıoğlu: Asla durmak yok!

Kararın ardından Kaftancıoğlu, Twitter’dan konuştuğu bir video paylaşarak şunları yazdı: “Memleketime bahar gelmiş:) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…”