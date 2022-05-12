Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

CANAN COŞKUN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na bir süredir siyasi ceza davalarına bakan hâkim Akın Gürlek’in başkanlığındaki heyetin verdiği hapis cezalarının bir kısmı Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kaftancıoğlu hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘kamu görevlisine alenen hakaret etmek’ ve ‘devleti alenen aşağılama’ suçlamasıyla verilen cezalar onanırken, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamalarıyla verilen mahkûmiyet bozuldu.

Dosya, bozulan suçlamalar için yerel mahkeme olan İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yollanacak.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararının detayları şöyle:

Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019’da Kaftancıoğlu’na ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla iki yıl dört ay hapis cezası vermişti. Bu karara dayanak olarak dosyada altı tane tweet yer alıyor.

Bu paylaşımlar arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘FETÖ’yle ilgili birçok kez söylediği “Kandırıldık” açıklamasına atıf yapılan bir tweet var.

Kaftancıoğlu, 27 Temmuz 2016’da yaptığı paylaşımda “Kandırıldık Vol: -Kılavuzu RTE olunca insanın” demiş.

Yargıtay, söz konusu paylaşımlarla ilgili Kaftancıoğlu’nun ‘yargılama sürecinde dosyaya yansıyan davranışları’nı göz önünde bulundurduğunu belirterek cezayı bir yıl dokuz ay olarak düzelterek onadı.

Hükmün açıklanması da geri bırakıldı.

Kamu görevlisine alenen hakaret suçlaması

Yerel mahkeme, Kaftancıoğlu’na ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla bir önceki duruşmadan sonra adliye önünde okuduğu şiir sebebiyle cezada artırım yaparak bir yıl altı ay 20 gün hapis cezası vermişti.

Kaftancıoğlu’nun pişmanlık duymaması sebebiyle erteleme kararı uygulanmaması kararlaştırılmıştı.

Mahkûmiyete gerekçe olarak gösterilen üç tweet yer alıyor.

Erdoğan’ın başbakanlığı dönemiyle ilgili eleştirileri içerin paylaşımlarla ilgili Yargıtay, ‘yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiğini’ savundu.

Yargıtay’a göre ‘vicdanı kanı, kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldı.’ Bu suçlamayla verilen hapis cezası onandı.

Devleti alenen aşağılama suçlaması

Mahkeme, Kaftancıoğlu’na ‘devleti alenen aşağılama‘ suçlamasıyla bir yıl sekiz ay hapis cezası vermişti.

Bu karara dokuz tweet gerekçe gösterildi. Bu tweet’lerin üçü Hrant Dink ve ‘Ermeni soykırımı’yla ilgili.

Kaftancıoğlu’nun Hrant Dink anmasının olduğu 19 Ocak 2015’te attığı “Katil devlet hesap verecek sloganlarıyla kitle Taksim’den Agos’a yürüyor” tweet’i yer alıyor.

Yargıtay, bu suçlamaya ilişkin değerlendirmesinde de ‘yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiğini’ savundu.

Yargıtay’a göre bu suçlamayla ilgili yapılan inceleme de ‘vicdanı kanı, kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldı.’

Yerel mahkeme Kaftancıoğlu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlamasıyla iki yıl sekiz ay, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla da bir yıl altı ay hapsine hükmetmişti.

Yargıtay, suçlamalarla ilgili değerlendirmesinde suç konusu paylaşımlarla ilgili Kaftancıoğlu’nun beraati yerine ‘delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde mahkûmiyetine hükmedilmesine‘ karar verdi.

Milletvekili seçilemeyecek

Yerel mahkeme, Kaftancıoğlu’nu mahkum ettiği suç maddelerine ayrı ayrı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53’üncü maddesinde düzenlenen hüküm gereği milletvekili seçilememesine de karar vermişti.

Ancak söz konusu yasa maddesi 8 Ekim 2015’te Anayasa Mahkemesi tarafından yasada geçen ‘seçme ve seçilme ehliyeti‘ ve ‘diğer siyasi hakları kullanmaktan‘ ibareleri nedeniyle iptal edilmişti.

Yargıtay, TCK’nin 53’üncü maddesi yönünden kurulan mahkûmiyet kararını da onadığı için Anayasa’ya aykırı olmasına karşın Kaftancıoğlu milletvekili seçilemeyecek ancak siyasi faaliyetlerde bulunabilecek.

Cezaevine girecek mi?

Yargıtay’ın onadığı ceza miktarı dört yıl 11 ay 20 gün. Verilen cezadan koşullu salıverilme süresi çıkarıldığında yatar süresi iki yıl beş ay 25 güne denk düşüyor.

Ceza üç yıl veya daha az süreli olduğundan yasa gereği Kaftancıoğlu hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanması gerekiyor.

Kararı veren hâkim

Kaftancıoğlu’na hapis cezası veren mahkeme heyetinin başkanı Akın Gürlek, son zamanlarda AKP iktidarı tarafından hedef gösterilen siyasetçileri, gazetecileri, avukatları ve akademisyenlerin cezalandırıldığı davalara bakmasıyla tanınıyor.

Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kaftancıoğlu, HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Gürlek’in cezalandırdığı isimlerden bazıları.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan ve gazeteci Can Dündar’ı kaçak ilan ederek mal varlığına el koyan Gürlek, son olarak Gezi Parkı davasında 25 Nisan’da ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden ve Osman Kavala’nın itirazlarını reddetti.