CHP’liler Kaftancıoğlu için toplandı

CHP’liler, partinin İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın onanmasının ardından parti binasında toplandı.

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Yargıtay, Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu. Karara CHP’liler sert tepki göstermişti.

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’li siyasetçilerin çağrısı üzerine çok sayıda partili bugün partinin Sarıyer ilçesindeki parti binasının önüne gitti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, bina önünde gazetecilere açıklamasında “Bunlar, bu kararla hukuka bir darbe vurmuşlardır. Hukuka darbe vuranlar da ayrıca kendileri de şüphesiz ki suç işlemektedirler” dedi.

Kaftancıoğlu, saat 18:30 sıralarında binaya gitti.