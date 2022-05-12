AKP’li Turan’dan Kaftancıoğlu yorumu: Kendinize gelin!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezaların onanmasına gösterilen tepkilere anlam veremedi.

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Yargıtay Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onadı, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu. Karara CHP’liler sert tepki göstermişti.

Turan, Twitter paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın” sözlerini eleştirdi.

AKP’li yönetici, “‘Gel Muharrem’den, ‘koşun’ vekillere! Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!” dedi.

Turan şunları yazdı: “Siyasi rakiplerimizle siyasette hesaplaşmayı isteriz; ama yargı, ‘devleti aşağılamak’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?! Kendinize gelin!”