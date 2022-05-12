İmamoğlu, Kaftancıoğlu’nun yanına gidiyor: Karar siyasi

Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki üç hapis cezasını onayıp ikisini bozmasının ardından İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Destek için yanına gidiyorum” dedi.

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018’de başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle suçlanmıştı.

Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanlığına 13 Ocak 2018’de seçilmişti.

Paylaşımları nedeniyle Kaftancıoğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

İstinaf mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından ceza Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay bugün Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onadı, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozdu.

Karar sonrası başta partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanlığına çağırdığı CHP’li vekiller olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi.

İmamoğlu, cezaların ardından Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “CHP İl Başkanımız @Canan_Kaftanci İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum.”

CHP İl Başkanımız @Canan_Kaftanci İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 12, 2022

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise şu sözlerle destek verdi: “Türkiye’de siyaset yasaklarla, sindirmeyle değil; ifade özgürlüğü ve tartışma kültürüyle gelişebilir. Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı Mevkidaşım @Canan_Kaftanci’nın yanındayım.”