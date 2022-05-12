‘Canan bizimdir’ diyen Kılıçdaroğlu: Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek verdi, iktidara “Türkiye’yi zulümden ve zalimden kurtaracağız” sözleriyle yüklendi.

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Yargıtay, Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu. Karara CHP’liler sert tepki göstermişti.

CHP’liler kararın duyulmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla partinin il binasında toplanmıştı.

Erdoğan’a sert sözler

CHP lideri, kalabalığa hitap etti:

* Zulme hep birlikte son vereceğiz. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi her vatandaşla birlikte yürüyeceğiz.

* Yönetenlere, yönetene, Erdoğan’a sesleniyorum… Sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün! Ama zulmün ve küstahlığın son buluyor. Erdoğan… Yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsüdür. Bu gürültü aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü elektriklerini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Özgürlüğün şarkısını söyleyen insanların sesini duyuyor musun?

* Erdoğan… Biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet sen zayıfsın biz güçlüyüz.

‘Canan bizimdir’

* Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza yaşayacağız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan’ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Canan cesurdur, Canan yüreklidir, Canan bizimdir. Herkes duysun! 21 Mayıs günü Bursa’da miting yapacaktık. Buradan duyuyorum artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul’dur.