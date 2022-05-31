Bahçeli, ‘Senden cumhurbaşkanı olmaz’ dediği Kılıçdaroğlu’na tehdit savurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ”Terörist Demirtaş’ın hasretini çekiyorsan, ‘Kavala olmadan yaşayamam’ diyorsan biraz daha devam et. Sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sende kapağını atarsın” sözleriyle hedef aldı.

Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/PD6Vg04A6I — MHP (@MHP_Bilgi) May 31, 2022

Bahçeli, TBMM’deki grup konuşmasında Van’daki parti buluşması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu, burada “Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” demişti.

Konuşmalarında muhalefete geniş bir yer ayıran Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle ilgili şunları söyledi:

*Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur. Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Darbe mi yapacaksın, PKK ile birlikte devleti mi ele geçireceksin? Hani sürekli hak, hukuk, adalet diyordun. Hani Kandil’i yakıp yıkacağını söylüyordun. Biz hangi Kılıçdaroğlu’na inanalım?

‘Boş bir ranzaya kapağını atarsın’

*Çok istekliysen terörist Demirtaş’ın hasretini çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sende kapağını atarsın, çulunu serer duvara da halını asarsın.

‘Senden cumhurbaşkanı olmaz’

*Artık HDP’nin PKK’nın FETÖ’nün boşalttığı her alanda kervan başı CHP yönetimidir. Bu tablo zillet değil midir? Hiçbir milli konuda Türkiye’nin yanında değiller. CHP yönetiminin iki dünyada da yatacak yeri sığınacak limanı yoktur. Bugünkü CHP ile Atatürk’ün partisi arasında en küçük bir benzerlik kalmamıştır. CHP’nin ön kapısından giren HDP’nin arka kapısından çıkacak hale gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama yoksa kayış koparacaksın, senden cumhurbaşkanı olmaz. Aziz milletimiz buna müsaade etmez.