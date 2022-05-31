Bitaksi’de ‘taksimetre aç da gel’ dönemi: ‘Sıradaki adım durak önünde düello’

Türkiye’de en yaygın kullanılan taksi çağırma uygulamalarından Bitaksi, müşterilere öncelik sağlayan ‘Taksimetre Aç-Gel’ seçeneği getirdi. Bu seçenekle ‘taksi bulmanın daha da kolaylaşacağı’ söylendi.
Taksi sayısındaki yetersizliğe, istikamet beğenmeyen ya da dolandırmak için turist arayan şoförler eklenince İstanbulluların özellikle son dönemde taksi için kaldırdıkları el çoğu zaman boş dönüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni taksi teklifiyle buna çözüm arasa da bu Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarında tam 14 kez reddedildi.
Bitaksi’yse fırsattan istifade ‘taksi bulmayı kolaştırmak’ adına uygulamada yeni bir seçenek sundu.
Uygulamanın açıklamasında şöyle dendi: “Bu özellik sayesinde sürücü sana taksimetre açıp gelebileceğini bilir ve özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşır. Tahmini geliş ücretini önceden görebilirsin.”
Uygulamayı kullanan vatandaşlar bu yeni seçeneğe sosyal medyada tepki gösterdi.