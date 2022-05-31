Bitaksi’de ‘taksimetre aç da gel’ dönemi: ‘Sıradaki adım durak önünde düello’

Türkiye’de en yaygın kullanılan taksi çağırma uygulamalarından Bitaksi, müşterilere öncelik sağlayan ‘Taksimetre Aç-Gel’ seçeneği getirdi. Bu seçenekle ‘taksi bulmanın daha da kolaylaşacağı’ söylendi.

Taksi sayısındaki yetersizliğe, istikamet beğenmeyen ya da dolandırmak için turist arayan şoförler eklenince İstanbulluların özellikle son dönemde taksi için kaldırdıkları el çoğu zaman boş dönüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni taksi teklifiyle buna çözüm arasa da bu Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarında tam 14 kez reddedildi.

Bitaksi’yse fırsattan istifade ‘taksi bulmayı kolaştırmak’ adına uygulamada yeni bir seçenek sundu.

Uygulamanın açıklamasında şöyle dendi: “Bu özellik sayesinde sürücü sana taksimetre açıp gelebileceğini bilir ve özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşır. Tahmini geliş ücretini önceden görebilirsin.”

Uygulamayı kullanan vatandaşlar bu yeni seçeneğe sosyal medyada tepki gösterdi.

BiTaksi’ye “taksimetreni aç da gel” özelliği eklenmiş.



Bir başka deyişle BiTaksi, “bizi almayı kabul etsin diye” taksiciye daha fazla para ödeme imkanı sunmuş bize.



Sıradaki adımda, müşteri adaylarını taksi durağı önünde düelloya tutuşturacaklar sanırım. pic.twitter.com/xNXVjllocz — Basar Kaya (@basaarkaya) May 30, 2022

taksici yapması gereken işi yapsın diye dolandırılmayı kabul mü edelim? eften püften sebeplerle gelmeyen taksiciye çözümünüz, müşterileri dolandırılmaya ikna etmek mi? @getir @BiTaksi https://t.co/1DB6zVayLZ — rozemarin (@rozemariin) May 29, 2022

Normalde özel bir uygulama istediği gibi tarife uygulayabilmeli. Özel olan taksi de istediği gibi fiyat çekebilmeli. Ancak taksi mevzusu devlet eliyle yaratılan bir tekel olduğu için buna hakları yok. Bitaksi'nin bu uygulamasına karşı dava açılmalı. Taksi tarifesine gizli zam bu. pic.twitter.com/9uwkkSBcz6 — Liberal Görüş (@liberal_gorus) May 31, 2022