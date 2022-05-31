CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında kararlılık mesajları verdi: “Diz çökmeyeceğiz, baskılara karşı dik duracağız.”

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Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında adalet ve liyakat vurgusu yaparken, son günlerde partisine ve partililere yönelik gelişen ‘baskılar’ için dik duruş mesajı verdi.

Kendisine yönelik Çubuk’taki linç girişimi davasında saldırganlara verilen cezaların ertelenmesinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “Baskı, şiddet kimden gelirse gelsin asla boyun eğmeyeceğiz. Bölmek, ayrıştırmak, kutuplaştırmak, kavga istiyorlar inadına barış diyeceğiz” dedi. Devlet yönetiminin sorumluluk gerektirdiğini belirterek, adaletin önemine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz. Demokrasinin bize sağladığı bütün imkanları kullanacağız. Baskı mı kuruyorlar göğsümüzü açacağız, yasak mı getiriyorlar yasağa karşı yürüyeceğiz. Sanattan kültürden mi korkuyorlar sanatı ve kültürü yücelteceğiz.

Devleti yönetenler baskı kurmaz, vatandaşın özgürlük alanını genişletir. Eğer devleti yönetenler şeffaf değilse, açıklık politikasını izlemiyorsa o devlette yolsuzluk var, siyasetçiler zengin oluyor demektir. Aileleriyle beraber köşeyi dönüyorlar demektir. Devleti yönetirken katılımcı bir anlayışı egemen kılmanız lazım. Yeri geldiğinde referandum, seçim yapacaksınız.”