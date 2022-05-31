TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi

Merhaba Ben Sera 🙂

Kısa bir süreliğine bu hesabı kamulaştırdım.



Boğaziçi Köprüsü'ne "Her yer Taksim, her yer direniş" pankartını asarken bir polis telefonumu denize attı.

Daha taksidi bitmemişti vicdansızlar 🙂



Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!



@serakadigil https://t.co/tesoVMQec6