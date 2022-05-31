TİP’li vekillerden köprüde Gezi eylemi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Gezi Parkı eylemlerinin dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne “Her yer Taksim her yer direniş” yazılı bir pankart astı.
Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik yaşandı. Şık’ın kendisine müdahale eden polis memuruna, “Vekilin yakasını tutarken çektin mi? İşgüzar” diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.
Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesildi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapan milletvekili Sera Kadıgil, eylem sırasında telefonunun bir polis tarafından denize atıldığını bildirdi.
Gezi parkı eylemleri
Eylemler, 28 Mayıs 2013’te iş makinelerinin ağaçları sökmek amacıyla İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’na girmesiyle başlamıştı.
Parkta nöbet tutan çevre aktivistlerinin çadırlarının yakılması büyük tepki toplamış, ardından eylemler bütün Türkiye’ye yayılarak hükümet karşıtı bir kimlik kazanmıştı.