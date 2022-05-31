Musk, Twitter’a neler edebilir: Ünlü ABD dergisi, Diken’in haberi üzerinden anlattı

Twitter’ı satın alan Elon Musk’ın ifade özgürlüğünde ülkelerin yasalarından yana tavır almayı düşündüğünü söylemesi epey yankı yarattı.

Teknolojinin kültür, ekonomi ve siyasete etkilerine odaklanan aylık Amerikan dergisi Wired, Musk’ın yaklaşımının nelere mal olabileceğini, Diken’in bir haberinin sansürlenmesi üzerinden anlattı.

Fotoğraf: Reuters

Musk Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı. İfade özgürlüğü denince belki de akla gelen ilk sosyal medya platformunun milyarder bir işadamının eline geçmesi, soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Musk’ın son olarak “Tercihim Twitter’ın faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına yakın olmak” demesi “Twitter’ı özgür konuşma cenneti yapacağım” ifadesiyle de çelişiyor.

Wired’de yer alan makale özetle şöyle:

“Mart 2021’de Türkiye’de bir mahkeme, Diken’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir yakını hakkındaki eleştirel haberini kaldırılmasına hükmetti (Diken’in notu: Halen ancak VPN üzerinden ulaşılabilen haberde Berat ve Serhat Albayrak’ın ‘Paradise Papers’ haberleri için açtığı davanın reddedildiği aktarılıyordu). Bunun üzerine avukat ve aynı zamanda dijital haklar aktivisti Yaman Akdeniz bir tweet atarak takipçilerini karar yürürlüğe girmeden haberi okumaya çağırdı. Mahkeme bu tweet’in de kaldırılmasına hükmetti. Ancak Twitter, bir yıldır bu hükme meydan okuyor. Akdeniz’in tweet’i hala duruyor.”

Elon Musk o zaman Twitter’a sahip olsaydı, Akdeniz bu kadar şanslı olmayabilirdi.”

Diken'in bu haberi biraz önce Serhat Albayrak'ın talebi ile İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi ve 4 saat içinde kaldırılacak. Sansürden önce okuyun ve yayın. Aynı kararla birlikte 40 kadar haber de kaldırılacak @engelliweb @canancoskun https://t.co/NwUfzoKtkg — Yaman Akdeniz (@cyberrights) March 16, 2021

Türkiye, Hindistan ve Rusya dahil birçok ülkede ifade özgürlüğünün zaten zayıf temeller üzerinde durduğunu aktaran Wired, yalnızca yasaların izin verdiği ölçüde bir standart belirlemenin bu ülkelerde ifade özgürlüğünü daha da gerileteceğine dikkat çekti.

Yazı şu ifadelerle son buldu: “Eğer Musk Twitter’ı ele geçirirse dünya çapındaki gazeteci ve aktivistler sansür kararlarına maruz kalacak. Türkiye’de hükümetin sansürleyebileceği içerik listesi giderek kabarıyor. Akdeniz’in görüşü şöyle: ‘Twitter’ın ABD dışındaki işlerini Elon’un ne kadar umursayacağını bilmiyorum. Dolayısıyla benim gibi insanların nasıl etkileneceği de belirsiz.’“