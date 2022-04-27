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Yaramazlara biraz batar!

Musk’ın Twitter oyunu Tesla hisselerini vurdu: 126 milyar dolarlık kayıp


Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın 44 milyar dolara anlaşmaya vardığı Twitter’ı satın alırken, 21 milyar dolarını doğrudan kendisinin finanse edeceğini açıklaması Tesla hisselerini vurdu.

Fotoğraflar: Reuters

Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için şirket yönetimiyle anlaşmıştı. Bu rakamın 21 milyar dolarını kendisinin karşılaması gerekiyor.


Tesla, Twitter anlaşmasında taraf olmasa da Musk’ın satın almayı nasıl fonlayacağını kamuya açıklamayı reddetmesinin ardından hisseleri spekülatif satışların hedefi oldu.

Musk’ın Tesla hisselerini satacağı beklentisiyle dün hisseler yüzde 12,18 değer kaybetti. Böylelikle Tesla’nın piyasa değeri 126 milyar dolar gerileyerek 908 milyar dolara düştü.

Tesla 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 27 değer kaybetti.

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