‘Gözü dışarda erkek’ ‘meme’ini gören Elon Musk’ın tepesi attı

Twitter’da vakit geçirip ‘oynamayı’ seven Tesla CEO’su Elon Musk, kendisiyle ilgili bir ‘meme’i görünce savunmaya geçti.

Meme, internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da akımlar için kullanılan bir terim.

Musk’ı savunmaya geçiren meme, sevgilisiyle birlikte yürürken başka bir kadının arkasından bakan adamı gösteriyor. Sosyal medyada en çok kullanılan meme’lerden birisi olan görselde kadın da erkek arkadaşının dikkatinin başka birisi nedeniyle dağılmasından rahatsız oluyor.

Söz konusu görselde çiftin yanından geçen kadın Twitter, onaylamayan ve rahatsız olan diğer kadın Tesla ve dikkati dağılan adam da Elon Musk olarak ifade edildi.

Görselden rahatsız olan Musk, savunmaya geçerek ”Zamanımın yüzde 5’inden azını Twitter’ı satın almakla ilgili işlemler için harcıyorum. Bu atla deve değil. Dün Giga Teksas, bugün Starbase. Tesla benim 24 saat aklımda. Aşağıdaki gibi anlamak isteyebilirsiniz ancak bu doğru değil” dedi.

To be clear, I’m spending <5% (but actually) of my time on the Twitter acquisition. It ain’t rocket science!



Yesterday was Giga Texas, today is Starbase. Tesla is on my mind 24/7.



So may seem like below, but not true. pic.twitter.com/CXfWiLD2f8 — Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2022

Bu ‘savunma’ 14 Nisan’daki Twitter anlaşmasından sonra Tesla hisselerinin yüzde 28 değer kaybetmesi nedeniyle gelmiş olabilir. 14 Nisan’dan bugüne Tesla yaklaşık 300 milyar dolar değer kaybetti.

Musk, Tesla’nın S&P sürdürülebilirlik endeksinden atılmasından sonra vakit geçirmeyi sevdiği Twitter’da ‘saldırı’ halindeydi.

Dünyanın en zengin insanı dün de kendisiyle ilgili cinsel taciz iddialarını ‘saçma’ olarak niteleyerek “Hiçbir şey beni, iyi bir gelecek ve ifade özgürlüğünüz için mücadele etmekten alıkoyamaz” yanıtını vermişti.