Twitter için yan çizmeye başlayan Elon Musk, CEO’ya dışkı emojisi gönderdi

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’daki sahte hesapların oranının şirketin açıkladığından daha yüksek olabileceğini gerekçe göstererek, 44 milyar dolarlık satın alma teklifini düşürebileceğini söyledi. Musk’ın açıklamasının ardından Twitter’ın hisseleri değer kaybetti.

Bunun üzerine Musk’a cevap niteliğinde bir tweet atan Twitter CEO’su Parag Agrawal, şirketin sahte hesaplarla yoğun şekilde mücadele ettiğini, her gün yarım milyondan fazla sahte hesabı askıya aldığını açıkladı. Bunun üzerine Musk, şirketin CEO’suna ‘dışkı’ emojisi yolladı.

💩 — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşma imzalamıştı. Daha sonra satın almanın ‘geçici’ olarak askıya alındığı duyurarak sahte hesapların oranıyla ilgili verileri beklediğini açıklamıştı.

Twitter’ın genel müdürü Parag Agrawal dün, Twitter’daki sahte hesapların son dört çeyrek tahminlerine göre ‘yüzde 5’in oldukça altında’ olduğunu söylemişti.

Musk, Twitter’daki sahte hesapların şirketin açıkladığından en az dört kat fazla olabileceğini ve şirketi satın almak için daha önce verdiği 44 milyar dolarlık tekliften daha düşük bir fiyat teklifinde bulunabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansının haberine göre Musk, Miami’de bir konferanstaki konuşmasında “İddia ettiklerinden çok daha kötü bir şey için aynı bedeli ödeyemezsiniz” dedi.

Dünyanın en zengin iş insanı Musk’a göre Twitter’ın yüzde 5 resmi tahmininin aksine, günlük aktif kullanıcılarının en az yüzde 20’sini sahte hesaplar oluşturuyor.

Teklifi düşürmek ‘ihtimal dışı değil’

Musk’a Twitter anlaşmasının daha düşük bir fiyata yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda, “Bu ihtimal dışı değil” dedi.

Açıklamanın ardından Twitter hisseleri kayıplarını artırdı. Hisseler yüzde 8’den fazla düşüşle 37,39 dolarda kapandı.