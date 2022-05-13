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Yaramazlara biraz batar!

Musk duyurdu: 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması askıya alındı


Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın en zengin iş insanı Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşma imzalamıştı. Musk satın alma haberini de kamuoyuyla yine Twitter üzerinden “İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır” mesajıyla paylaşmıştı. Musk, Twitter’ı almak için Tesla hisselerinin bir kısmını satmıştı.


Musk, 44 milyar dolarlık satın almanın ‘geçici’ olarak askıya alındığı duyurarak sahte hesapların oranıyla ilgili verileri beklediğini söyledi.

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