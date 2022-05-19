Politikaya karışmak Musk’a bir günde 12 milyar dolara mal oldu

Tesla CEO’su Elon Musk’ın politik paylaşımları, onun bir günde 12 milyar dolar kaybetmesine neden oldu.

Miami’de All-In podcast’in ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Musk “Kendimi ılımlı, ne Cumhuriyetçi ne de Demokrat olarak sınıflandırırdım. Aslında, hep Demokratlara oy verdim. Açıkça söylemek gerekirse, bir Cumhuriyetçiye asla oy vermedim” demişti.

Musk medyada yer alan bu açıklamalarının ardından çarşamba mesaisini Twitter’da geçirdi.

“Bana yönelik siyasi saldırılar gelecek aylarda çok artacak” diye yazan Musk, başka bir tweetinde Demokrat Parti’nin artık sendikalar tarafından aşırı derecede kontrol edildiğini öne sürdü.

Political attacks on me will escalate dramatically in coming months — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

ABD Başkanı Joe Biden’ın sendikalar tarafından esir alındığını iddia eden Musk, bir sonraki seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara oy vereceğini söyledi.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿 — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Musk ayrıca bir yatırımın sosyal, yönetimsel ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini ölçen ESG puanını da eleştirdi.

Despite Tesla doing more for the environment than any company ever! pic.twitter.com/ImxrhnRepj — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın bu çarşamba mesaisi, bir günde 12 milyar dolar kaybetmesine neden oldu. Musk, Twitter’la satın alma anlaşması yapmasının ardından -Tesla hisselerindeki düşüş sonrası- 49 milyar dolarlık kayıp yaşamıştı.