Elon Musk’ın 74 yaşındaki annesi Sports Illustrated’a kapak oldu

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın 74 yaşındaki annesi Maye Musk, Sports Illustrated dergisinin mayo edisyonuna kapak oldu. Musk, derginin yılda bir yayınlanan mayo edisyonunun kapağında fotoğrafı yer alan en yaşlı kadın olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Sports Illustrated

Kanada’da dünyaya gelen, ailesi o iki yaşındayken Güney Afrika’ya yerleşen ABD vatandaşı, 15 yaşında modelliğe başladı.

Kariyerinin Güney Afrika’da 1969’da düzenlenen güzellik yarışmasında finalistlerden olan Musk, kadınların mayoları içinde kendilerini rahat hissetmelerini, özgüvenli olmalarını istedi: ”Kadınlar plaja gittiğinde bedenleri konusunda utangaç davranıyorlar ama erkekler ortada rahatlıkla dolaşıyor, korkunç da görünseler umursamıyorlar. Bizim de umursamamız lazım.”

2011’de Time dergisinin sağlık sayısına çıplak poz verdiğinde dünyada konuşulan, ABD’li şarkıcı Beyonce’nin klibinde rol alan Musk, bir diyetisyen ve bilim insanı olarak yaşın önemi olmadığını vurgulayarak hiç beklemediği kadar iyi bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Musk’ın oğlu Tosca da dergide yayımlanmak üzere annesine duygu dolu bir mektup yazdı: ”Hayatım boyunca annemi çok farklı şeyler yaparken gördüm. Bunun sonucunda da her şeyi yapmasını bekledim. Bazen yaşlandıkça bu beklentimi sınırlandırmam gerektiğini düşünüyorum ancak sonra bir de bakıyorum ki onu durdurmak mümkün değil.”

Musk’tan önce 57 yaşında mayo edisyonuna kapak olan ABD’li oyuncu ve manken Kathy Jacobs bunu gerçekleştiren en ileri yaşta kadın unvanının sahibiydi.

Musk, mayo sayısının kapağında yer alan dört isimden biri. Diğer üç isim ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, şarkıcı Ciara ve şarkıcı ve model Yumi Nu.