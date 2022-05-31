ÖTV artışı sonrası içkiye zamlar devam ediyor

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artış sonrası Tuborg grubu biralar ve Saki grubu rakıların zamlı listesini paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Beş gün önceki kararla içkideki ÖTV artış oranı yüzde 25, sigarada yüzde 10 olmuştu. Bu zamlarla birlikte 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70’lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigaradaki 71 kuruşluk asgari maktu vergi tutarı 78 kuruşa çıkarıldı. Yani bir paket sigaradan alınacak ÖTV 1,69 TL artırıldı.

ÖTV’deki artış, içki gruplarının listelerine de yansımaya başladı.

Buna göre 50’lik Tuborg Gold şişe 29 lira, Tuborg Gold kutu 28 lira oldu. 50’lik Carlsberg şişe 29,5 lira olurken kutusu 30 lira oldu.

Halk arasında ‘Tuborg kırmızı’ olarak bilinen 50’lik Tuborg Special’ın fiyatı 35 liraya yükselirken, 44’lük Guinness 40,5 TL oldu.

Aybaş’ın Twitter’dan paylaştığı listeler şöyle: