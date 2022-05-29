ÖTV artışı sonrası şarapta zamlı fiyatlar

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artış sonrasında Bizim Deniz ve Akdeniz grubu şaraplara gelen zammı paylaştı.

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Dört gün önceki kararla içkideki ÖTV artış oranı yüzde 25, sigarada yüzde 10 olmuştu. Bu zamlarla birlikte 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70’lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigaradaki 71 kuruşluk asgari maktu vergi tutarı 78 kuruşa çıkarıldı. Yani bir paket sigaradan alınacak ÖTV 1,69 TL artırıldı.

ÖTV’deki artış, içki gruplarının listelerine de yansımaya başladı.

Buna göre 75’lik Akdeniz İncisi kırmızı şarap 55 TL, Biricik ise 60 TL oldu.

Aybaş’ın Twitter’dan paylaştığı listeler şöyle: