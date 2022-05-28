ÖTV artışı sonrası içkide zamlı fiyatlar

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artış sonrasında Mey-Diageo grubu içkilere gelen zammı paylaştı.

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İki gün önceki kararla içkideki ÖTV artış oranı yüzde 25, sigarada yüzde 10 olmuştu. Bu zamlarla birlikte 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70’lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigaradaki 71 kuruşluk asgari maktu vergi tutarı 78 kuruşa çıkarıldı. Yani bir paket sigaradan alınacak ÖTV 1,69 TL artırıldı.

ÖTV’deki artış, içki gruplarının listelerine de yansımaya başladı.

1 Ocak tarihinde 175 lira olan 70’lik Yeni Rakı 1937’nin fiyatı önce 5 Ocak’ta 249 liraya çıkmıştı.

Daha henüz 16 Mayıs’ta gelen zamla 279 liraya çıkan rakı, 10 gün sonrasında gelen son zamla birlikte 335 lira oldu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın paylaştığı liste şöyle: