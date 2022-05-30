İki rakı grubuna daha zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, ÖTV’deki artış sonrasında Beylerbeyi ve Efe rakı gruplarına gelen zammı paylaştı.

İki gün önceki kararla içkideki ÖTV artış oranı yüzde 25, sigarada yüzde 10 olmuştu. Bu zamlarla birlikte 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70’lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigaradaki 71 kuruşluk asgari maktu vergi tutarı 78 kuruşa çıkarıldı. Yani bir paket sigaradan alınacak ÖTV 1,69 TL artırıldı.

ÖTV’deki artış, içki gruplarının listelerine de yansımaya başladı.

Mey-Diageo grubu içkilerin ardından Efe ve Beylerbeyi rakılarına da zam geldi

Buna göre 70’lik Efe Klasik Rakı 339 lira oldu. Yaş üzümden yapılan 70’lik Efe rakının yeni fiyatıysa 373 lira.

Beylerbeyi’nde 70’lik rakılarda en ucuz fiyat Beyoğlu Premium Rakı’nın oldu: 335 TL.