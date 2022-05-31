Devler Ligi’nde sezonun en iyi 11’i: Yılın oyuncusu Benzema

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi 11’i belli oldu. Şampiyon Real Madrid ve finalist Liverpool’dan dörder futbolcu en iyi 11’de yer aldı.

İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde karşılaştığı İngiltere temsilcisi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve turnuvadaki 14’üncü şampiyonluğunu elde etmişti.

Zorlu sezonun bitmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabından sezona damga vuran ilk 11 oyuncu açıklandı. Yılın oyuncusu Real Madrid’in golcü oyuncusu Karim Benzema seçilirken, ‘en iyi genç oyuncu’ da yine aynı takımdan Vinícius Júnior oldu.