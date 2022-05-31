Roland Garros’ta erken final: Nadal ve Djokovic karşı karşıya

‘Toprağın kralı’ İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve dünya bir numarası Sırp raket Novak Djokovic, Fransa’daki Roland Garros turnuvasının çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Roland Garros’ta beklenen eşleşme erken geldi. Dördüncü turda Kanadalı Felix Auger-Aliassime’i 3-2 yenen Nadal, Arjantinli Schwartzman’ı 3-0’la geçen Djokovic’le karşılaşacak.

Aşı kısıtlamalarından dolayı yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’a katılamayan Djokovic, geçen yıl kazandığı Fransa Açık’ta unvanını korumak istiyor.

Sezona epik bir başlangıçla Avustralya Açık finalinde dünya iki numarası Medvedev’i yenerek giren Nadal, daha önce 13 kez kazandığı Roland Garros’ta kupayı tekrar kaldırmak için mücadele edecek.

İkilinin bugüne kadar karşılaştığı 58 maçta Djokovic’in 30, Nadal’ın 28 galibiyeti var. Grand slam karşılaşmalarında Nadal 10-7 önde. Roland Garros’taki dokuz karşılaşmada Djokovic sadece iki galibiyet alabildi.

Türkiye saatiyle 21:45’te başlayacak maç, Eurosport kanalında yayımlanacak.