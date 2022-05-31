Soylu, TİP’li Kadıgil’in telefonunu denize atan polisi ödüllendirecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TİP’li vekillere birinci Boğaz köprüsüne pankart asarken müdahale eden polislere destek verdi: ”Ödüllendiriyoruz.”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri, sabah saatlerinde Gezi Parkı eylemlerinin dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne “Her yer Taksim her yer direniş” yazılı bir pankart astı.

Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesilirken, milletvekili Sera Kadıgil’in telefonu polisler tarafından denize atıldı.

Soylu’dan da bu müdahaleye ‘ödül’ geldi: ”Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”