Akşam Postası / 30 Ocak 2023

H.K.G. davası, kamuoyundan kaçırıldı: İstekli ve Gümüşel’in tutukluluğu devam
H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat lideri babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin dava bugün başladı. Mahkeme, duruşmaların ‘genel ahlak’ gerekçesiyle kapalı görülmesine karar verdi. Baroların ve sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma talebi reddedildi. Mahkeme yalnızca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılma talebini kabul etti.
Mahkeme, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in bu hallerinin devamına karar verdi ve bir sonraki duruşmanın 27 Şubat saat 9.30’da görülmesine hükmetti.
Müritleri anlattı: Kızını altı yaşında evlendiren Gümüşel neden savunuluyor?
H.K.G. davasında yayın yasağı kararı
Gümüşel’in müritleri mahkemeye seslendi: Azgın azınlığa yol verme
Sera Kadıgil: Altı yaşındaki çocuk ailesinin zoruyla seks kölesi haline getirildi
Gümüşel’in müritleri H.K.G. davası için toplandı: Hocamızın hürriyetini istiyoruz
H.K.G. hakkındaki adli tıp raporu: Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor
Tam liste: Altılı masanın ortak politikaları
Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin ‘ortak politikalar mutabakat’ metni bugün Ankara’da açıklandı.
Altılı masa vaatlerine HDP’den ilk yorum: Olumsuz değil ama eksik
Belgesel yönetmeni Sibel Tekin tahliye edildi
Kalıcı yaz saati uygulamasının olumsuz etkilerini konu edindiği belgeseldeki bir görüntü gerekçe gösterilerek tutuklanan yönetmen Sibel Tekin tahliye edildi.
Erdoğan ‘terörist’ demişti: 14 Boğaziçi öğrencisinin toplam 335 yıl hapsi istendi!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği Berke Gök ve Perit Özen dahil 14 Boğaziçi öğrencisi, ‘kayyım rektör’ü protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle toplamda 335 yıl dört ay hapis cezasıyla karşı karşıya.
Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin tahliyesine ‘Dur’ dedi
Kılıçdaroğlu’ndan Boğaziçi mesajı: Kayyum düzenine son vereceğiz
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, yerinden tahliye ediliyor
Demirtaş’tan videolu Erdoğan analizi: Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, söylem ve hareketlerini analiz ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güç gösterilerine rağmen aslında büyük korkuları olduğunu söyledi.
Demirtaş: Güven veren bir uzlaşma olursa her isim aday olabilir
Yetkili: Sony, Türkiye’den tamamen çıkmıyor
Sony, gün içerisinde ortaya atılan Türkiye’den çıktıklarına dair iddiaları yalanladı. Firma yetkilisi “Kısmi bir optimizasyon var. Sony Türkiye’den tamamen çıkmıyor” dedi.
Açlık sınırı, çalışanlar yılın ilk maaşını almadan asgari ücreti geçti
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) göre aralıkta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 8 bin 864 liraya, yoksulluk sınırı 28 bin 874 liraya yükseldi. Açlık sınırı ile yeni asgari ücret arasındaki fark 364 lira.
ABD’den ‘saldırı’ uyarısı: ‘Özellikle’ Beyoğlu
ABD, İstanbul’da ‘misilleme’ saldırıları ihtimaline karşı vatandaşlarını uyardı. Uyarıda ‘özellikle‘ notuyla Beyoğlu ilçesi vurgulandı.
Reuters anketi: Enflasyon daha da düşecek
Reuters’ın 13 ekonomistle düzenlediği ankete göre enflasyon bu ay yüzde 3,8’le yüksek seyrini sürdürecek; yıllık enflasyon ise baz etkisiyle keskin bir düşüşle yüzde 53,50’ye inecek.
Madde madde EYT kanun teklifinin ayrıntıları
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.
Musa Orhan durdurulamıyor: Melek Mosso hakkında da ‘hakaret’ davası
Batman’da intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten suçlu bulunup, serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola’ya desteğini paylaşan şarkıcı Melek Mosso hakkında da ‘hakaret’ davası açıldı.
Halka arz fırtınasının son altı ayı: Bazı hisselerde getiri yüzde 800’ü aştı
Borsa İstanbul’da son altı ayda halka arz edilen şirketlerin hisse değerleri yüzde 400 ila 800 arttı. Bu şirketlerin ulaştığı piyasa değerleri, aktif büyüklüklerini de katlıyor. Bu duruma karşı uzmanlar uyarıyor.
Vergi ‘yapılandırma’, affa döndü: Borcunu ödemeyene büyük kıyak
İktidarın getirdiği vergi borcu yapılandırma paketinde gecikme zammı yerine uygulanan enflasyon farkı, peşin ödeyenler için ‘af’ anlamına geliyor. Buna göre 2009’da 1000 TL vergi borcu olan bir vatandaş, ‘yapılandırma’ sonrası anaparaya ek 103 TL ödeyerek tüm borçtan kurtulacak.