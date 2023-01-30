Akşam Postası / 30 Ocak 2023

H.K.G. davası, kamuoyundan kaçırıldı: İstekli ve Gümüşel’in tutukluluğu devam

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat lideri babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin dava bugün başladı. Mahkeme, duruşmaların ‘genel ahlak’ gerekçesiyle kapalı görülmesine karar verdi. Baroların ve sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma talebi reddedildi. Mahkeme yalnızca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılma talebini kabul etti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in bu hallerinin devamına karar verdi ve bir sonraki duruşmanın 27 Şubat saat 9.30’da görülmesine hükmetti.

Tam liste: Altılı masanın ortak politikaları

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin ‘ortak politikalar mutabakat’ metni bugün Ankara’da açıklandı.

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin tahliye edildi

Kalıcı yaz saati uygulamasının olumsuz etkilerini konu edindiği belgeseldeki bir görüntü gerekçe gösterilerek tutuklanan yönetmen Sibel Tekin tahliye edildi.

Erdoğan ‘terörist’ demişti: 14 Boğaziçi öğrencisinin toplam 335 yıl hapsi istendi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği Berke Gök ve Perit Özen dahil 14 Boğaziçi öğrencisi, ‘kayyım rektör’ü protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle toplamda 335 yıl dört ay hapis cezasıyla karşı karşıya.

Demirtaş’tan videolu Erdoğan analizi: Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, söylem ve hareketlerini analiz ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güç gösterilerine rağmen aslında büyük korkuları olduğunu söyledi.

Yetkili: Sony, Türkiye’den tamamen çıkmıyor

Sony, gün içerisinde ortaya atılan Türkiye’den çıktıklarına dair iddiaları yalanladı. Firma yetkilisi “Kısmi bir optimizasyon var. Sony Türkiye’den tamamen çıkmıyor” dedi.

Açlık sınırı, çalışanlar yılın ilk maaşını almadan asgari ücreti geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) göre aralıkta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 8 bin 864 liraya, yoksulluk sınırı 28 bin 874 liraya yükseldi. Açlık sınırı ile yeni asgari ücret arasındaki fark 364 lira.

ABD’den ‘saldırı’ uyarısı: ‘Özellikle’ Beyoğlu

ABD, İstanbul’da ‘misilleme’ saldırıları ihtimaline karşı vatandaşlarını uyardı. Uyarıda ‘özellikle‘ notuyla Beyoğlu ilçesi vurgulandı.

Reuters anketi: Enflasyon daha da düşecek

Reuters’ın 13 ekonomistle düzenlediği ankete göre enflasyon bu ay yüzde 3,8’le yüksek seyrini sürdürecek; yıllık enflasyon ise baz etkisiyle keskin bir düşüşle yüzde 53,50’ye inecek.

Madde madde EYT kanun teklifinin ayrıntıları

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.

Musa Orhan durdurulamıyor: Melek Mosso hakkında da ‘hakaret’ davası

Batman’da intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten suçlu bulunup, serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola’ya desteğini paylaşan şarkıcı Melek Mosso hakkında da ‘hakaret’ davası açıldı.

Halka arz fırtınasının son altı ayı: Bazı hisselerde getiri yüzde 800’ü aştı

Borsa İstanbul’da son altı ayda halka arz edilen şirketlerin hisse değerleri yüzde 400 ila 800 arttı. Bu şirketlerin ulaştığı piyasa değerleri, aktif büyüklüklerini de katlıyor. Bu duruma karşı uzmanlar uyarıyor.

Vergi ‘yapılandırma’, affa döndü: Borcunu ödemeyene büyük kıyak

İktidarın getirdiği vergi borcu yapılandırma paketinde gecikme zammı yerine uygulanan enflasyon farkı, peşin ödeyenler için ‘af’ anlamına geliyor. Buna göre 2009’da 1000 TL vergi borcu olan bir vatandaş, ‘yapılandırma’ sonrası anaparaya ek 103 TL ödeyerek tüm borçtan kurtulacak.