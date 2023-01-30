Demirtaş’tan videolu Erdoğan analizi: Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, söylem ve hareketlerini analiz ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güç gösterilerine rağmen aslında büyük korkuları olduğunu söyledi.
Demirtaş Twitter’dan şu mesajları paylaştı:
*Dikkat ettiniz mi, muhalefetin ‘Erdoğan tekrar seçilirse diktatörlüğe geçilecek’ tespitine Erdoğan’dan hiç itiraz gelmiyor.
*Halk bu söyleme alışsın ki, olur da seçimi kazanırsa sonradan kimseye sürpriz olmasın diye düşünüyor.
*Erdoğan aynı şekilde, ‘Erdoğan kaybetse bile gitmez’ kaygılarını giderecek net bir tutum da sergilemiyor. Bu ihtimal hep bir kenarda dursun ki, belki lazım olur diye hesaplıyor.
*Geniş halk kitleleri içinde her zaman güce tapan bir kesim olur. Güçlünün zalim olması, diktatör olması bu kesimler için hiç sorun değildir. Aksine, o kişinin yanında durarak kendilerini güvende hissederler.
*İşte Erdoğan güçlü, zalim, zorba lider profili çizerek bu kesimleri yanında tutmaya çalışıyor. ‘Ancak benim gibi bir lider sizi kurtarabilir’ mesajı vermeye gayret ediyor.
*Valileri, bakanları kameralar önünde azarlaması, yasaları hiçe sayması, sürekli ‘şahsım’ demesi, kendisini dünya lideri diye sunması, yargıya ve parlamentoya talimat yağdırması, lüks saraylar, uzun konvoylar, abartılı koruma ordusu…
*Hepsi bu amaçla yapılan güç gösterileri. Ama güçlü, zalim görünen liderler gerçekte korkulu rüyalar görmekten uyuyamayan ödleklerdir.
*Tam da bu nedenle size korkmayın diyorum, bırakın suça bulaşanlar sizden korksun. Kendinize güvenin ve mayısta değişimin düğmesine basın.
*İşte size, ‘Kefenimizi yanımızda taşıyoruz’ diyen en kahraman dünya lideri süpermen! Sarılmayı yanlış anlayınca olanlara bakın: