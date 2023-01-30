Musa Orhan durdurulamıyor: Melek Mosso hakkında da ‘hakaret’ davası

Batman’da intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten suçlu bulunup, serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola’ya desteğini paylaşan şarkıcı Melek Mosso hakkında da ‘hakaret’ davası açıldı.

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuksuz yargılanırken tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti. Orhan daha sonra tecavüzden suçlu bulunup 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakılmıştı.

Orhan’ın serbest bırakılması sosyal medyada infiale yol açarken, oyuncu Ezgi Mola‘nın tepkisi ‘hakaret’ sayılmıştı. Mola, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ardından Mola’ya desteğini paylaşan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya hakkında da Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

2 yıl 4 aya kadar hapis

T24’ten Asuman Aranca‘nın haberine göre Orhan şimdi de şarkıcı Melek Mosso hakkında ‘hakaret’ davası açtı.

Mola’ya destek çıktığı tweetinde ‘Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun’ diyen Mosso hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede savunmasına yer verilen Mosso, yaptığı paylaşımın genel bir paylaşım olduğunu belirterek, şikayetçi Orhan’ı doğrudan hedef almadığını söyledi. Paylaşımın, Orhan’a yönelik hakaret niteliğinde olduğu kaydedilen iddianamede Mosso’nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.