Tecavüzden suçlu bulunan Musa Orhan’a ‘hakaret’ten Ezgi Mola’ya para cezası

Oyuncu Ezgi Mola, 18 yaşındaki İpek Er’e ‘nitelikli cinsel saldırı’dan ceza alıp serbest bırakılan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Instagram

Ankara 31’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Mola ve avukatı katıldı.

Hükmü açıklayan hakim oyuncuyu ‘hakaret’ten 87 gün karşılığında 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Mola ‘karara şaşırmadığını’ söyledi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuksuz yargılanırken, tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti.

Mola da 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Oyuncu hakkında, özür dilemeyi kabul etmemesi üzerine, Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un suç duyurusu üzerine dava açılmış, Ezgi Mola’ya para cezası verilmişti.

Geçen aralıkta görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek cinsel saldırı suçundan Orhan’a 10 yıl hapis cezası vermişti.

Musa Orhan’ın avukatı, daha önce sosyal medya üzerinden Ezgi Mola’ya desteğini paylaşan ve aralarında Farah Zeynep Abdullah, Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz’un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.