Musa Orhan’ın ‘gelir kapısı’ oldu: Hazal Kaya hakkında da ‘hakaret’ davası

Batman’da intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten suçlu bulunup serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola’ya desteğini paylaşan Hazal Kaya hakkında da ‘hakaret’ davası açıldı.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuksuz yargılanırken tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti. Orhan daha sonra tecavüzden suçlu bulunup 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakılmıştı.

Orhan’ın serbest bırakılması sosyal medyada infiale yol açarken, oyuncu Ezgi Mola‘nın tepkisi ‘hakaret’ sayılmıştı. Mola, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ardından Mola’ya desteğini paylaşan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Orhan bu kez de oyuncu Hazal Kaya’ya ‘hakaret’ davası açtı. Kaya, bugün dava üzerine avukatlarıyla karakola ifade vermeye gitti. Instagram hesabı üzerinden karakol önündeki anlarını paylaşan Kaya şunları dedi: “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış. Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım.”