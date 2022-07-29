Ezgi Mola’ya Musa Orhan’dan bir suç duyurusu daha: Beş yıl hapsini istedi

İki yıl önce intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten ceza alıp serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan, Ezgi Mola hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Mola’nın beş yıla kadar hapsini istedi.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuksuz yargılanırken, tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti.

Mola da 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Orhan, sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Mola’ya dava açmıştı. Mola, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Dava sürecinde taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri düzenlenmişti. Mola, 9 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada dosyanın uzlaştırmaya gittiğini ve arabulucunun kendisini aradığını; tweet’in silinmesi ve özür tweet’i atılmasıyla birlikte 50 bin lira talep edildiğini söylemişti.

Detayları paylaştığı için şikayet edildi

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, savcılığa verdiği dilekçede, açılan davada uzlaştırma görüşmelerinde talep edilen para miktarıyla diğer diyalogları açıklayan Ezgi Mola’nın ‘gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasını ihlal’ suçunu işlediğini belirtildi.

Dilekçede, uzlaştırma müessesesinin daha etkin yürütülebilmesi, bundan sonraki görüşmelerin ifşa edilmemesi ve tarafların güven içinde kalmaları adına Ezgi Mola’nın cezalandırılması talep edildi. Ezgi Mola’ya beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılması gerektiği dile getirildi.