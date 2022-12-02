Ezgi Mola’nın ardından Farah Zeynep Abdullah’a da ‘Musa Orhan’ davası: 2 yıl hapsi istendi

İki yıl önce intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten ceza alıp serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola’ya destek paylaşımı yapan Farah Zeynep Abdullah hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Farah Zeynep Abdullah

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuksuz yargılanırken, tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti.

Mola da 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Orhan, sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Mola’ya dava açmıştı. Mola, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

DHA’nın aktardığına göre Mola’ya destek olmak için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Uşak Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Abdullah’ın gerek sinema sektöründe gerekse sosyal medyada tanınırlığı yüksek bir kişi olduğunu vurgulayarak, Abdullah’ın paylaşımından sonra müvekkili ve ailesinin hakaret ve tehdit mesajları aldığını ve hayati tehlike ile karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Kötü niyetli ve maddi çıkar amaçlı

Abdullah ise savcılık ifadesinde Orhan’ın suç duyurusunun kötü niyetli ve maddi çıkar amaçlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi bu paylaşımın bir karalama kampanyası veya linç girişimiyle hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Siirt’te zanlı Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek hayatına son veren İpek Er’in iddialarının adli tıp kurumunca hazırlanan raporla doğrulandığı görülmüş ve cinsel saldırı neticesinde intihar eden genç kıza ilişkin haberler tüm ülkede infial yaratmış ve beni de derinden sarsmıştır. İpek Er’e karşı yapılan bu cinsel saldırı neticesinde intihar etmesi, Musa Orhan’a ait spermin ölen İpek Er’in üzerinden çıkması ve Er’in intihar notunda yazılanlar sadece bende değil, toplum genelinde infial yaratmış ve büyük tepki uyandırmıştır. Oluşan bu tepki sonucunda da sosyal medyada binlerce kişi tarafından binlerce paylaşım yapıldığı görülmektedir. Tarafımca yapılan paylaşım her vicdanlı insanın gösterdiği tepkiden daha farklı değildir”

2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Soruşturmanın ardından Abdullah hakkında Musa Orhan’a ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle, Banaz Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.