Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, yerinden tahliye ediliyor

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), üniversitedeki yerinden Sarıyer Kaymakamlığı’nın kararıyla tahliye ediliyor. Tahliye için bölgeye çok sayıda polis gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, 7 Ocak’ta BÜMED’in okuldaki yerinden çıkartıldığını duyurmuştu. Mezunlar bu durumu protesto etmiş ve kararın durdurulması için yürütmeyi durdurma davası açmışlardı.

Kaymakamlık, 27 Ocak’ta tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini BÜMED’e resmi olarak bildirdi.

Bugün de erken saatlerde tahliye işlemleri başladı.

Diken’in edindiği bilgiye göre, bölgeye çok sayıda polis gönderilirken mezunların ve BÜMED yönetim kurulunun okula girişi engellenmeye çalışılıyor.