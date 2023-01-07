Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği yerinden çıkartılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) üniversitedeki yerinden çıkartıldığını duyurdu.

Rektörlüğün, mezunlara gönderdiği e-postada alanın, tahliyeden sonra akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanılacağı belirtildi.

‘Üniversitemizin eğitim ve yaşam alanları gelişmeye devam ediyor’ başlığıyla gönderilen e-postada şunlar yazıyor:

* Üniversitemizin eğitim, araştırma ve yaşam imkanlarını geliştirmek amacıyla bir yandan bünyemize yeni kampüs alanları katarken, bir yandan da mevcut kampüs alanlarımızın daha verimli kullanılması için adımlar atmaya devam ediyoruz.

* Bu bağlamda uzun zamandır bir mezun derneğimizin iştiraki olan özel bir işletme tarafından kiralık olarak kullanılan ve içerisinde toplantı salonları, tenis kortu, havuz ve sosyal alanlar barındıran Güney Kampüsteki 8 bin 80 m2’lik alanın üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımına açılmasına Rektörlüğümüzce karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda sözleşmesi 07.01.2023 tarihinde biten kiracı işletmenin alanı tahliyesinin ardından, mekanların kullanımı yeniden düzenlenecektir.

* Bu sayede fiziksel alan sıkıntısı yaşayan Üniversitemiz, derslik ve toplantı salonları, spor alanları ve sosyal tesisleri içeren 8,080 m2 açık ve 3,000 m2 kapalı alan kazanacaktır. Üniversitemiz öğrenci ve akademisyenlerine hayırlı olmasını dileriz.

Alan, önceden de öğrenci ve akademisyenler tarafından kullanılabiliyordu.

BÜMED’e baskı

BÜMED, 27 Temmuz’da, mezunlara kampüse araçla girişlerin sınırlandırıldığını ve üniversite içindeki tesiste içki satışının rektörlük tarafından yasaklandığını bildiren bir e-posta yollamıştı.

Buna göre mezunlar lokali sınırları dahilinde içki satılması, restoranda içki ruhsatı olmasına rağmen üniversite yönetimi tarafından ‘okul sınırları içerisinde bulunduğu’ gerekçesiyle yasaklanmıştı.

E-postada bu yüzden BÜMED’e 14 Mayıs’tan itibaren beş kez toplam 575 bin 371 TL tutarında ceza kesildiği yazılmıştı.

BÜMED e-postada, üniversite yönetiminin böyle bir idari para cezası kesme yetkisi bulunmadığını kaydederken, “Bu konuda hukuki girişimlerimiz olacaktır. İçki satışının, gerekli hukuki girişimler sonuçlanmadan, faaliyetlerimizi engellememesi için lokalde hizmet veren Niche Cafe’de alkol satışının durdurulması için kendilerine gereken uyarı yapılmıştır” denmişti.

25 Ağustos’ta da, Sarıyer Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, rektörlüğün şikayetiyle BÜMED bünyesinde bulunan Niche adlı restoranı içki satıldığı gerekçesiyle mühürlemişti.