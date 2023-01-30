ABD’den ‘saldırı’ uyarısı: ‘Özellikle’ Beyoğlu

ABD, İstanbul’da ‘misilleme’ saldırıları ihtimaline karşı vatandaşlarını uyardı. Uyarıda ‘özellikle‘ notuyla Beyoğlu ilçesi vurgulandı.

ABD’den Beyoğlu için saldırı uyarısı. (AA)

ABD büyükelçiliğinin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul’daki veya batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi bölgelerindeki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara yönelik olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor. Bu mesaj, Avrupa’daki Kuran yakma olaylarıyla ilgili 27 Ocak 2023 güvenlik uyarısını güncellemektedir.”

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD’den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: “Avrupa’da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘misilleme’ niteliğinde hem ABD’ye hem de Avrupa’ya ilişkin iki uyarı yapılmıştı.