Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye seyahat uyarılarında bulunmalarına ‘misilleme’ niteliğinde uyarıyla yanıt verdi.

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ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayınlamıştı.

Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘misilleme’ niteliğinde hem ABD’ye hem de Avrupa’ya ilişkin iki uyarı geldi.

Avrupa’ya ilişkin uyarıda, “Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir” dendi.

‘Avrupa’daki nefretin tehlikeli boyutlara ulaştığının’ savunulduğu uyarı mesajında, “Avrupa’da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür” notu düşüldü.

ABD’ye ilişkin uyarıda da Tyre Nichols isimli bir kişinin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ülke çapında protestoların başladığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Protestolar uyarınca, ABD’de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD’deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.”