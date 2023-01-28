İsveç’ten Türkiye’deki vatandaşlarına çağrı: Kalabalık yerlerden uzak durun

İsveç Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı uyarı mesajıyla, Türkiye’deki vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısında bulundu.

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İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra NATO üyeliği için başvurmuştu. İki ülkenin NATO’ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor. Türkiye, henüz onaylamadı.

Türkiye-İsveç ilişkileri son olarak İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesiyle gerilmişti.

Gerilimin artması üzerine İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı geldi. BBC Türkçe’nin haberine göre yayımlanan uyarıda, “Türkiye’deki İsveçliler’den kalabalık yerlerden uzak durulması ve gelişmelerin takip edilmesi istenmektedir” dendi.

Bakanlık, Ankara ve İstanbul’daki ülke temsilciliklerinde eylem olabileceği beklentisine de açıklamada yer verdi.