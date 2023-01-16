İsveç’te ‘kuklalı eylem’e soruşturma açılmayacak: ‘Cezalandırılacak bir durum değil’

İsveç’te ilgili savcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuklasının bir sokak lambasına ayaklarından asılmasıyla ilgili resmi soruşturma açılmayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

İsveç’in başkenti Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan YPG destekçisi bir grup, Erdoğan’a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Olaydan dolayı İsveç büyükelçisi dışişleri bakanlığına çağırılmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta yapacağı ziyareti iptal etmişti. CHP de eylemi kınamıştı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristerrson, konuyla ilgili “NATO üyeliğimizi sabote etmeye çalışıyorlar” demişti.

Türkiye, İsveç’ten soruşturma isterken Ankara başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Reuters’ın İsveç gazetesi Aftonbladet’ten aktardığına göre İsveçli savcı Lucas Eriksson, kuklalı eylemin İsveç yasalarına göre cezalandırılacak bir durum olmadığına karar verdi.

Eriksson, “Bu eylem, bana bir hakaret vakası olarak geldi, ancak hakarete varan bir durum olmadığını düşündüm. Bir ön soruşturma açılmaması yönünde karar verdim” dedi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi ulusal meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylama başlamıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor.

İki ülkenin üyeliğini onaylamayan sadece Macaristan ve Türkiye kaldı. Macaristan Başbakanı Orban’ın özel kalemi, ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’den önce onaylayacağını dile getirdi. İki ülkenin üyeliğinin onaylanması için gereken yasa Macaristan parlementosuna sunuldu ama henüz oylanmadı.

Bu kapsamda ‘terörle mücadele yasası’nı da değiştiren İsveç ekim başında, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir ‘motivasyon’ mektubunu Türkiye’ye göndermişti.

Kasım 2022’de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la Ankara’da görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili soruya Haziran 2023’te düzenlenmesi beklenen seçimleri hatırlatarak yanıt vermişti: “Önümüzde seçim var halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım.”