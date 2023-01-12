CHP, İsveç’teki ‘Erdoğan’ı hedef alan maketli eylem’i kınadı

CHP, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan maketli eylem’ nedeniyle İsveç’i ‘sorumluluğa’ çağırdı.

Fotoğraf: AA

İsveç’in başkenti Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan YPG destekçisi bir grup, Erdoğan’a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström’e Türkiye’nin tepkisi iletilmişti.

Bir tepki de CHP’den geldi. CHP’nin Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “İsveç’te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”