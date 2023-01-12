İsveç Ankara büyükelçisi, ‘Erdoğan’ı hedef alan maketli eylem’ nedeniyle Dışişleri’ne çağrıldı

İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, ülkesinin başkenti Stockholm’da ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan maketli eylem’ nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Görsel: Twitter

Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan YPG destekçisi bir grup, Erdoğan’a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

AA’nın haberine göre bu nedenle bakanlığa çağrılan İsveç Büyükelçisi Herrström’e bu eylemin şiddetle kınandığı ve protesto edildiği bildirildi.

‘İsveç’in üçlü muhtıraya verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye’nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi’ Herrström’e iletildi.

Herrström’e, ‘eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması gerektiğinin iletildiği’ kaydedildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İsveç Meclis Başkanı Norlen’in Türkiye’ye 17 Ocak’taki ziyaretini tepki amaçlı iptal etti.