İsveç başbakanı, Erdoğan karşıtı eylemde sabotaj gördü

İsveç Başbakanı Ulf Kristerrson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maketinin ayaklarından asılmasıyla ilgili “NATO üyeliğimizi sabote etmeye çalışıyorlar” dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristerrson. Fotoğraf: AA

İsveç’in başkenti Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan YPG destekçisi bir grup, Erdoğan’a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Olaydan dolayı İsveç büyükelçisi dışişleri bakanlığına çağırılmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta yapacağı ziyareti iptal etmişti. CHP de eylemi kınamıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, İsveç televizyonuna konuşan Kristerrson, bu gösteriyle İsveç’in NATO üyeliği için yaptığı başvurunun sabote edilmek istendiğini ve bu tip eylemlerin, ülkesinin güvenliği için de tehlike teşkil ettiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.