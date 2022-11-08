İsveç başbakanıyla görüşen Erdoğan: Seçimde halkın karşısına güçlü çıkmalıyız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili soruya Haziran 2023’te düzenlenmesi beklenen seçimleri hatırlatarak yanıt verdi: “Önümüzde seçim var halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım.”

Görsel: AA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık olarak ‘endişeleri’ gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadelede adımlar atacaklarını belirtmişti. Türkiye’yle beraber Macaristan, iki ülkenin NATO üyeliğini henüz onaylamadı.

İsveç Başbakanı Kristersson, bugün resmi ziyaret için Beştepe’ye geldi.

Kristersson ve Erdoğan ikili görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz.

* PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç’in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir.

* Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç’in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve ilişkilerimize müttefiklik boyutunun eklenmesi samimi temennimiz.

* NATO’nun açık kapı politikasını destekliyoruz.

* (İsveçli gazetecinin “İsveç’in üçlü muhtırada gerçekleştirmediği taahhüt nedir?” sorusuna) Hedef terörle mücadelede İsveç’in tutumu. Şuan ‘FETÖ’den İsveç’te olan Bülent Keneş’in Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bu konuda İsveç’in daha hassas davranması lazım.

* Önümüzde seçim var halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım.

Kristersson’sa şunları dedi:

* İsveç şunu anlıyor, Türkiye’nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu bir savaş var.

* İsveç, Türkiye’ye (terörle mücadelede) vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir.

* (Türkiye’yle) İlişkilerimizde hali hazırda kullanılmayan büyük bir potansiyel var. Ticaret ve turizm konusunda çok şey yapabiliriz.

* Muhtıranın önemli bir kısmını tamamladık, diğer kısmı hazırlık aşamasında.

* (Türkiye’yle üçlü mutabakat) Özellikle terörle mücadele mevzuatı konusunda bu senenin sonunda ve gelecek senenin başında çok büyük adımlar atacağız.