İsveç: YPG’yle aramıza mesafe koyacağız

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni hükümetin, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması için YPG’yle arasına mesafe koyacağını söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık olarak ‘endişeleri’ gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadelede adımlar atacaklarını belirtmişti. Türkiye’yle beraber Macaristan, iki ülkenin NATO üyeliğini henüz onaylamadı.

Reuters’ın aktardığına göre Dışişleri Bakanı Billstrom, İsveç hükümetinin önceliğinin ‘NATO üyesi olmak olduğunu ve bu doğrultuda YPG’yle arasına mesafe koyacağını’ açıkladı.

Billstrom’un açıklamasının Başbakan Ulf Kristersson’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Ankara’da ziyaret etmesinden önce gelmesi dikkat çekti.

İsveç, ekim başında da Türkiye’nin taleplerini yerine getirdiğine dair bir mektup yollamıştı.